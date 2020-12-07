07.12.2020 (16:40)

В Самаре рассмотрели актуальные вопросы деятельности ДОСААФ

В Самаре рассмотрели актуальные вопросы деятельности ДОСААФ. Они стали предметом обсуждения на недавней рабочей встрече главного федерального инспектора по Самарской области Юрия Рожина и председателя регионального отделения ДОСААФ России Сергея Ермохина.

Один из таких вопросов — сохранение и развитие областного аэроклуба ДОСААФ, создание на его базе регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», поддержка эксплуатационного состояния зданий и сооружений. Эта социально ориентированная некоммерческая организация выполняет государственные задачи по патриотическому воспитанию и подготовке граждан области к военной службе, реализует областные программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиационного и технических видов спорта. Учредителями аэроклуба являются ДОСААФ и региональное Министерство образования и науки.

Как пояснил Сергей Ермохин, аэроклуб является единственной в области круглогодичной площадкой для организации массовых военно-патриотических мероприятий с участием детей, подростков и молодежи. В летнее время здесь проводятся профильные смены военно-спортивного лагеря «Авиатор» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Инфраструктура содержится в основном за счет собственных средств. В настоящее время клуб нуждается в дополнительной поддержке. Из-за ограничительных мер в условиях пандемии авиационная деятельность клуба практически не ведется.

В ходе рабочей встречи Юрий Рожин отметил значимый вклад регионального отделения ДОСААФ в военно-патриотическое воспитание юных граждан, развитие массового спорта, подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и отраслей экономики. Он подчеркнул, что совместно с правительством Самарской области необходимо проработать конкретные меры поддержки клуба с учетом сложившихся обстоятельств.

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