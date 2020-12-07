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07.12.2020 (16:20)

Во Владивостоке прошел детский турнир ЦСКА по дзюдо

На базе Спортивного центра морской и физической подготовки во Владивостоке прошел турнир по дзюдо хабаровского филиала ЦСКА.

В состязании, приуроченном к 70-летию основания спортивного центра, приняли участие более 100 юных спортсменов в возрастной группе от 12 до 16 лет из спортивных школ Приморского края и Амурской области.

Дзюдоисты, выступающие под флагом армейского клуба, достойно показали себя на татами.

В весовой категории 36 кг, одержав победу в двух поединках, третье место завоевала Варвара Максимова. Выйдя в полуфинал среди представителей весовой категории 57 кг, бронзовую медаль получила армейская спортсменка Виктория Кабришева.

По словам начальника Спортивного центра морской и физической подготовки (г. Владивосток) хабаровского филиала ЦСКА Олега Докучаева, детский турнир прошел в яркой и динамичной атмосфере, а также в полном соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности юных участников и профилактике распространения СОVID-19.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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