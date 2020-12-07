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07.12.2020 (14:55)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «золото» в первом этапе Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика)

Армейский спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль в ходе первого этапа Кубка мира по фристайлу, проходившему в городе Рука (Финляндия) 4–5 декабря.

Максим Буров, который проходит службу в спортивной роте ЦСКА в Севастополе, получил за свой прыжок наивысшую судейскую оценку — 126,24 балла.

Российский спортсмен обошел более 30 других высокопрофессиональных лыжников, которые съехались в Финляндию со всего мира для участия в престижном чемпионате.

Начальный этап Кубка мира также отметился тем, что впервые за многолетнюю историю российской лыжной акробатики весь призовой пьедестал первого этапа соревнования заняли спортсмены из России.

Серебряную медаль завоевал Павел Кротов, а замкнул тройку лидеров старший брат Максима Илья Буров.

Комментируя свою победу, Максим Буров отметил эффективную работу своего тренерского штаба, который в условиях сжатых сроков смог подготовить высококлассную программу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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