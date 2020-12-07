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07.12.2020 (17:45)

Более 1 тыс. гранатометчиков и снайперов ЦВО на учениях в Самарской и Оренбургской областях учатся уничтожать отряды боевиков

Более 1 тыс. военнослужащих гранатометных и снайперских подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учениях в Самарской и Оренбургской областях уничтожать отряды боевиков.

В ходе учений гранатометчики выполняют стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В тандемной гранатой ПГ-7ВР по бронетехнике условного противника. Военнослужащие отрабатывают стрельбы как одиночно, так и в составе групп «охотников за танками», которые включает в себя 3-4 гранатометчиков. Снайперы стреляют по малоразмерным целям, расположенным на дальностях до 1,5 тыс. метров, из снайперских винтовок СВД и крупнокалиберных винтовок АСКВ.

Кроме того, всему личному составу предстоит пройти курс выживания в условиях низких температур, где особое внимание будет уделено организации ночлега и обогрева военнослужащих.

Учения проходят на Рощинском и Тоцком полигонах в рамках сборов с военнослужащими гранатометных и снайперских подразделений. Они завершатся проведением соревнований на звание лучшего гранатометчика и снайпера объединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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