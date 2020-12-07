07.12.2020 (16:15)
Более 900 пациентов вылечились в многофункциональном медицинском центре Минобороны России в Оренбурге
Многофункциональный медицинский центр Минобороны России, дислоцированный в Оренбурге, с момента открытия вылечил более 900 инфекционных больных.
«В медцентре проходят лечение военнослужащие, члены их семей и гражданское население. В нем с начала открытия вылечились 920 человек», — сказал начальник Оренбургского филиала военного госпиталя подполковник Андрей Степанов.
Медицинский центр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.
Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне.
Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием для выполнения ряда исследований непосредственно в палате. В медцентре оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.