07.12.2020 (16:45)
Артиллеристы ЦВО в Кузбассе отработали поражение целей на максимальной дальности
С артиллерийским соединением 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированным в Кемеровской области, проведено учение на полигоне Юргинский.
В рамках мероприятия тактические группы совершили марш на штатной технике в район проведения учения, подготовили огневые позиции и осуществили их фортификационное оборудование. Артиллеристы выполнили стрельбу сосредоточенным и беглым огнем по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. Огонь велся из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Малка».
В ходе учения артиллеристы отработали вопросы организации огневого поражения целей на максимальных дальностях, совершения маневренных действий, а также взаимодействия в едином разведывательно-огневом комплексе.
В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.