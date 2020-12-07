07.12.2020 (16:00)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки.

К 200-летнему юбилею академии для гашения марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель. На нем указаны дата и место специального гашения: 7 декабря 2020 г., город Балашиха. Этим штемпелем был сделан оттиск на художественных марках, конверты подписали начальник Военной академии РВСН генерал-майор Леонид Михолап и его заместители.

Почтовая карточка будет распространяться через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий (от Тверской до Иркутской областей).

Марки по данной тематике считаются одними из самых редких в филателии, так как основное количество почтовых марок, посвящённых Ракетным войскам, вышло только в последние несколько десятилетий.

К 50-летию РВСН выпускалась серия почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения: от первых ракет Р-2 до самых современных, находящихся на боевом дежурстве.

Сегодня Военной академии РВСН имени Петра Великого исполнилось 200 лет.

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