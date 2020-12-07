07.12.2020 (15:50)

Здание Военной академии Генерального штаба ВС РФ получило архитектурное освещение в канун 188-летия вуза

Здание Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации получило архитектурное освещение в канун 188-летия со дня основания вуза, которое отмечается 8 декабря.

Светильники бело-лунного цвета выделяют очертания и грани облицованных мрамором фасадов, подчеркивают красоту и статус сооружений в темное время суток. Система подсветки насчитывает около 600 светодиодов и 2,5 тыс. метров проводки.

Строительство расположенного на юго-западе Москвы комплекса зданий и сооружений Военной академии Генштаба завершилось в 1988 году. Главный корпус выполнен в форме правильного восьмиугольника. Октагон окаймляют четырехэтажные строения, образующие квадрат с разомкнутыми углами. Здание является признанным шедевром позднего советского модернизма. В его корпусах созданы все условия для развития и профессионального роста командных кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.

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