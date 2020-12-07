07.12.2020 (17:30)

Военные специалисты в мобильном госпитале ЦВО в Хакасии протестировали более 1,2 тыс. человек на COVID-19

Военные медики в мобильном госпитале Центрального военного округа (ЦВО), развёрнутого на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), протестировали на COVID-19 более 1,2 тыс. человек.

Специалисты ПЦР-лаборатории проводят тестирования в интересах мобильного госпиталя ЦВО, а также больниц Хакасии. Больные поступают на лечение по направлению лечащего врача с результатами КТ-исследования из специализированных больниц республики. Всем пациентам военные врачи назначают необходимое лечение и курс реабилитации для восстановления здоровья в зависимости от тяжести протекания болезни. Перед выпиской у них проводят повторный забор биологического материала для проведения ПЦР-исследования. Так, при получении отрицательного результата уже более 120 человек были выписаны из лечебного учреждения.

Как сообщалось ранее, временный военный госпиталь ЦВО был развернут на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске. В него доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц Хакассии с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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