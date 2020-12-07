07.12.2020 (17:00)

В Новосибирской области экипажи вертолётов Ми-8АМТШ-В и Ми-24 выполнили полеты в сложных погодных условиях

Экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24 отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отработали учебно-тренировочные полеты в сложных погодных условиях.

Маневры осуществлялись при низкой облачности и ограниченной полетной видимости. Военные летчики выполнили задачи по технике пилотирования на разных высотах, произвели поиск и спасение условно раненых военнослужащих, а также их эвакуацию в режиме зависания. При этом использовались специальные технические средства для контроля пути и определения навигационных элементов.

Полеты в условиях низкой облачности позволяют скрытно выводить вертолеты на заданные наземные цели и исключить возможность нанесения поражения условном противником из стрелкового оружия.

В учениях было задействовано более 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и 6 единиц военной техники.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.

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