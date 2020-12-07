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07.12.2020 (16:30)

Специалисты Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России проводят огнезащитную обработку на объектах Балтийского флота

Специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Балтийскому флоту) перед началом и в ходе отопительного сезона 2020–2021 года в военных городках проводят огнезащитную обработку деревянных конструкций кровель зданий. В первую очередь были обработаны социально значимые объекты площадью около 4,5 тыс. кв. метров.

Это связано с тем, что значительная часть объектов Балтийского флота находится в исторических зданиях с кровлей, имеющей деревянные конструкции. Для того чтобы максимально исключить возникновение возгораний специальные бригады ЦЖКУ обрабатывают внутренние чердачные помещения с помощью лицензированного огнестойкого раствора Биопирен «МИГ-09».

В настоящий время специалисты ЦЖКУ продолжают плановую работу по огнезащитной обработке на прочих объектах и сооружениях казарменно-жилищного фонда Балтийского флота.

На сегодняшний день уже проведена обработка на объектах общей площадью около 7,5 тыс. кв. метров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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