07.12.2020 (17:15)

Мотострелки ЦВО в Туве в связи с низкими температурами развернули пункты обогрева

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Тыва принимают дополнительные меры безопасности для сохранения здоровья личного состава соединения в связи с резким понижением температуры воздуха.

На учебных объектах полигона Кара-Хаак и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева, во время занятий по боевой подготовке военнослужащим выдают горячий чай. Работы, которые связаны с длительным пребыванием на открытом воздухе, сокращены на время наступления сильных морозов. Заранее были утеплены окна, входы и выходы в казарменных помещениях.

При несении службы в караулах и на контрольно-пропускных пунктах военнослужащие используют утепленную постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы).

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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