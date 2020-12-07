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07.12.2020 (16:05)

Первые 150 военнослужащих уральской танковой дивизии ЦВО прошли вакцинацию от коронавируса

Более 150 военнослужащих уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, первыми прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Партия препарата была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. В первую очередь были привиты военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии.

Всего с начала вакцинации в ЦВО было привито более 700 военнослужащих, в том числе военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. В округ было доставлено 1 тыс. доз препарата.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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