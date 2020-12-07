07.12.2020 (15:30)

Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника в Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника в Воронежской области

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника в Воронежской области.

Практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» впервые проходят на новом полигоне Криница, открытом 1 декабря для обучения личного состава объединения.

Также практические занятия в рамках сборов с гранатометчиками начались на военных полигонах в Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской областях для более чем 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.

Гранатометчики в течение месяца будут совершенствовать навыки распознавания целей и расчета расстояния до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий проводится в темное время суток с использованием приборов ночного видения.

Особое внимание на занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие уделят различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.

На завершающем этапе сборов с военнослужащими проведут комплексные контрольные занятия в целях определения степени их боевой выучки и готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения. Кроме того, в каждом соединении пройдут соревнования, в ходе которых будут выявлены лучшие снайперы и гранатометчики.

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