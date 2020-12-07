Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.12.2020 (15:15)

В Ленинградской области водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях

Водители военного автотранспорта воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления низких температур и обледенения дорожного покрытия пройдут курсы специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях. 

В рамках подготовки сотрудники военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также культуре вождения автотранспорта.

При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях гололедицы и слабой видимости, наличия на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.

          На курсах специальной подготовки задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подводная лодка «Дмитров» Балтийского флота отработала элементы курсовой задачи в море
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье подвели итоги повседневной деятельности и подготовки войск в 2020 году
Музей-диорама «Курская битва» приступил к проведению серий онлайн-лекций о контрнаступлении советских войск под Москвой в Белгородской области
Молодые специалисты отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ЗВО приступили к изучению современных комплексов в Воронежской области

Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false