07.12.2020 (15:15)
В Ленинградской области водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях
Водители военного автотранспорта воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления низких температур и обледенения дорожного покрытия пройдут курсы специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях.
В рамках подготовки сотрудники военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также культуре вождения автотранспорта.
При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях гололедицы и слабой видимости, наличия на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.
Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.
На курсах специальной подготовки задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.