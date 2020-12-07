07.12.2020 (15:05)
В Орле военнослужащие ЗВО приняли Военную присягу у памятника летчикам
В городе воинской славы Орле у памятника летчикам, расположенного недалеко от управления радиотехнического полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, состоялся ритуал приведения к Военной присяге.
Командир полка полковник Михаил Черников пожелал молодым солдатам легкой службы, верности Военной присяге, а также крепкого здоровья. Мероприятие прошло с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер.
Памятник летчикам в Орле был открыт 4 августа 1973 года у ворот военного аэродрома накануне 30-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и посвящен советским лётчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны.
Новости по теме:
Метки: