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07.12.2020 (15:05)

В Орле военнослужащие ЗВО приняли Военную присягу у памятника летчикам

В городе воинской славы Орле у памятника летчикам, расположенного недалеко от управления радиотехнического полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, состоялся ритуал приведения к Военной присяге.

Командир полка полковник Михаил Черников пожелал молодым солдатам легкой службы, верности Военной присяге, а также крепкого здоровья. Мероприятие прошло с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер.

Памятник летчикам в Орле был открыт 4 августа 1973 года у ворот военного аэродрома накануне 30-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и посвящен советским лётчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ , Присяга
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