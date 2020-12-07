07.12.2020 (14:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся сборы со снайперами
В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводятся сборы со снайперами.
В сборах принимают участие около 20 военнослужащих.
В ходе теоретической части сборов военнослужащие изучали порядок ведения боя в городских условиях, действия снайперских пар при ведении различных видов боя, ведения контрснайперской борьбы, а также действия снайпера в особых условиях и выживание.
При выполнении практических нормативов снайпера отработают стрельбу по движущимся мишеням со сменой огневой позиции, как днём, так и ночью. Особое внимание уделят скрытному передвижению, маскировке на местности с помощью подручных средств и специальных снайперских костюмов.
Сборы со снайперами проводятся на учебно-материальной базе ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.