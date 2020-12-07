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07.12.2020 (13:10)

Вакцинация военнослужащих ВВО от коронавирусной инфекции началась в Забайкалье

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На базе поликлиники военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась первая вакцинация военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

Ранее вакцина была доставлена в регион из федерального центра самолетом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата.

Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) первый компонент отечественной вакцины получили командный состав общевойскового объединения и военные врачи.

Прививание было осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.

В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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