07.12.2020 (13:10)
Вакцинация военнослужащих ВВО от коронавирусной инфекции началась в Забайкалье
На базе поликлиники военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась первая вакцинация военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).
Ранее вакцина была доставлена в регион из федерального центра самолетом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата.
Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) первый компонент отечественной вакцины получили командный состав общевойскового объединения и военные врачи.
Прививание было осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.
В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.