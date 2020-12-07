07.12.2020 (14:30)
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялась первая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции
Около 100 военнослужащих объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Процедура вакцинирования прошла в медицинском пункте штаба объединения в Хабаровске.
В числе первых вакцинировались командный состав армии ВВС и ПВО ВВО, а также офицеры, которые несут боевое дежурство.
Вакцинация проводилась препаратом Гам-КОВИД-Вак.
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