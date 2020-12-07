07.12.2020 (11:25)

В Челябинской области в рамках командирских полетов состоялись воздушные бои с применением Су-34 и МиГ-31БМ

Командиры трех авиационных полков Центрального военного округа (ЦВО) отработали ведение воздушного боя на двух типах самолетов в рамках командирских полетов, завершившихся на аэродроме в Челябинской области.

В ходе выполнения программы командирских полетов офицеры выполнили элементы ведения воздушного боя на истребителях-бомбардировщиках Су-34 и истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ. Экипажи отработали виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, а также боевые развороты в составе пар на высотах от 300 до 10000 метров. Кроме того, одним из компонентов программы командирских полетов стала отработка взаимодействия экипажей Су-34 и МиГ-31БМ с самолетами-разведчиками Су-24МР при выполнении тактических приемов прикрытия бомбардировочной авиации во время боевых вылетов в условиях радиоэлектронного противодействия. В ходе выполнения двух тактических эпизодов летчики совершили более 60 самолетовылетов.

Основная задача командирских полетов – выработка единой методики подготовки молодых летчиков, которых предстоит поставить в строй в ходе нового периода обучения. В рамках программы полетов экипажи отработали взаимодействие смешанных авиаотрядов, состоящих из самолетов различных типов, применение прицельных авиационных комплексов, а также выполнение взлетов, посадок и элементов простого пилотажа на высотах от 50 метров до 10 километров.

В командирских полетах было задействовано около 20 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и самолеты-разведчики Су-24МР; и более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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