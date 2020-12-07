07.12.2020 (13:30)
Снайперы армейского корпуса ЧФ провели стрельбы в ночное время
Снайперы отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели практические стрельбы по мишеням в ночное время.
В рамках плановых занятий по боевой подготовке снайперы отработали специальные задачи в условиях тёмного времени суток на полигоне Ангарский армейского корпуса.
Военнослужащие выполняли стрельбу по неподвижным целям в снайперской паре, а также по подвижным целям со сменой позиций.
Снайперы совершенствовали навыки поражения целей на расстояниях до 1000 метров с использованием прицелов ночного видения.
Также в ходе мероприятий военнослужащие провели занятия по тактической и специальной подготовке.
Всего в учебно-боевых стрельбах принимали участие более 100 снайперов из состава подразделений отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.