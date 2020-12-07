07.12.2020 (13:15)

Военкомы Ростовской области вручат удостоверения государственных наград родственникам погибших фронтовиков

Удостоверения шести государственных наград СССР, не полученных фронтовиками Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., военные комиссары районных военкоматов Ростовской области вручат родственникам погибших красноармейцев.

Документ, подтверждающий награждение орденом Красной Звезды курсанта отдельной учебной роты 124-й стрелковой дивизии Николая Ивановича Буровина, в торжественной обстановке будет вручен его внучке Елене Брициной, проживающей в Белокалитвенском районе.

Удостоверение к ордену Славы II степени помощника наводчика 28-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона сержанта Петра Ивановича Дубовкина получит дочь красноармейца Елена Годунко, проживающая в Волгодонском районе.

Внук командира орудия 963-го стрелкового полка старшего сержанта Ивана Петровича Лучкина, названный в честь деда Иван Лучкин из Кашарского района, получит удостоверение к ордену Славы III степени. Иван Петрович ушел из жизни в 1983-м году.

Еще один орден Славы III степени не был вручен гвардии красноармейцу Демяненко Николаю Петровичу, погибшему в 1945-м году. Удостоверение к гос. награде стрелка 335-го гвардейского стрелкового полка вручат сестре фронтовика Марии Букреевой, проживающей в Мясниковском районе.

Медали «За Отвагу», заслуженные фронтовиками, не дожившими до наших дней, будут переданы их сыновьям.

Награду ефрейтора 1175-го стрелкового полка Ильи Ивановича Маслова вручат Владимиру Маслову, проживающему в г.Шахты. Медаль красноармейца 119-го стрелкового полка Пасько Прокофия Михайловича получит Виктор Пасько, проживающий в Азовском районе.

«Работа по вручению наследникам погибших (умерших) фронтовиков удостоверений к государственным наградам, которые по разным причинам не были вручены им при жизни, будет продолжена», – отметил военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров.

Ранее наградные документы за подписью главы государства получали матери, супруги, сыновья и дочери фронтовиков. Теперь круг наследников расширился за счет братьев, сестер и внуков.

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