07.12.2020 (12:00)

Преподаватель филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске стала победителем международного конкурса

Преподаватель истории и обществознания филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске Наталья Цыганкова стала победителем Международного конкурса «Уроки Победы».

Конкурс проводился Министерством Просвещения Российской Федерации, от каждой зарубежной страны, республики или области направлялся только один участник. Мурманскую область представляла Н. Цыганкова, которая предварительно прошла отборочный региональный этап и вышла в финал.

В финале конкурса участвовали представители Татарстана, Башкирии, Крыма, Удмуртии, Ярославской, Иркутской, Калининградской и других областей, а также преподаватели из Израиля, Белоруссии, Аргентины, Палестины. Всего в финале оказались 34 педагога.

Конкурс был проведен в онлайн-режиме.

Наталья Сергеевна достойно представила училище, предложив методическую разработку метапредметного занятия, видеозапись урока, и представив работу училища по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в финальном испытании конкурса.

Руководство училища, педагогический коллектив, родители и нахимовцы поздравили Наталью Сергеевну с победой.

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