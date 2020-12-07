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07.12.2020 (11:30)

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого включился во Всероссийскую акцию «Музей для всех!»

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого включился в Третью Всероссийскую инклюзивную акцию «Музей для всех! – 2020», которая стартовала 1 декабря.

Акция проходит в онлайн формате и посвящена созданию комфортной музейной среды для каждого посетителя и призвана привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.

 В залах музея начались съемки экскурсий с участием сурдопереводчиков – представителей организации «Языки без границ», с которой Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого осуществляет новый совместный проект.

«С этой организацией музей связывают давние контакты на основе соответствующего соглашения. Это продолжение начатой в еще в прошлом году работы, когда для проведения экскурсий по Музею была подготовлена группа сурдопереводчиков», - отметил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Сегодня в залах ЦВММ были засняты две видеоэкскурсии и приветствия от партнеров акции – Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и организации «Языки без границ». Они размещаются в социальных сетях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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