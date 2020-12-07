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07.12.2020 (12:45)

Подводная лодка «Дмитров» Балтийского флота отработала элементы курсовой задачи в море

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» отработала элементы курсовой задачи Л-2 море. Она является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке

В соответствии с планом боевой подготовки в Балтийском море экипаж «Дмитрова» провел внутрикорабельные учения по различным видам подготовки. Ранее во взаимодействии с кораблями флота подводная лодка осуществила выход за тралами. В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж подлодки выполнил самостоятельное форсирование минного заграждения.

На следующих этапах сдачи курсовой задачи экипаж ДЭПЛ в морских полигонах Балтийского флота проведет учебные торпедные стрельбы по надводной и подводной целям.

Справочно:

Лодки проекта 877 («Варшавянки») являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Подводные силы , Западный военный округ
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