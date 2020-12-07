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07.12.2020 (12:30)

Разведчики морской пехоты КФл организовали засаду и ликвидировали условную группу НВФ в горах Дагестана

На полигоне Аданак в горной местности Дагестане прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл).

Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовала засаду на маршруте следования условной группы незаконного вооружённого формирования (НВФ).

Разведчики при проведении рейда отработали задачи по скрытному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.

Морские пехотинцы оперативно и тактически грамотно обустроили огневые позиции с использованием подручных средств и ландшафта местности, а также подготовили минно-взрывные заграждения и «растяжки».

После подхода группы НВФ к назначенному рубежу разведчики вступили в учебный бой, в ходе которого группа условного противника была уничтожена.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях тактической обстановки.

Всего в учении приняли участие около 50 разведчиков подразделений морской пехоты КФл, было задействовано более 10 единиц боевой техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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