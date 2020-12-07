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07.12.2020 (12:15)

Новый комплект механизированной полевой прачечной поступил в соединение МТО ЮВО

В соединение материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на Северном Кавказе, поступил на вооружение новый комплект механизированной полевой прачечной МПП-9 отечественного производства.

Комплект современного многофункционального оборудования предназначен для стирки, сушки, глаженья белья и обмундирования военнослужащих, находящихся вне пунктов постоянной дислокации в полевых условиях.

МПП-9 может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до + 50 градусов.

Оборудование МПП-9 установлено на шасси автомобилей КамАЗ с колесной формулой 6х6, что позволяет выполнять задачи по предназначению в любых условиях местности.

Одной из особенностей нового комплекта является автономность работы, в частности, возможность электропитания оборудования как от внешней стационарной электрической сети, так и от встроенных аккумуляторных батарей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Южный военный округ
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