07.12.2020 (12:15)
Новый комплект механизированной полевой прачечной поступил в соединение МТО ЮВО
В соединение материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на Северном Кавказе, поступил на вооружение новый комплект механизированной полевой прачечной МПП-9 отечественного производства.
Комплект современного многофункционального оборудования предназначен для стирки, сушки, глаженья белья и обмундирования военнослужащих, находящихся вне пунктов постоянной дислокации в полевых условиях.
МПП-9 может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до + 50 градусов.
Оборудование МПП-9 установлено на шасси автомобилей КамАЗ с колесной формулой 6х6, что позволяет выполнять задачи по предназначению в любых условиях местности.
Одной из особенностей нового комплекта является автономность работы, в частности, возможность электропитания оборудования как от внешней стационарной электрической сети, так и от встроенных аккумуляторных батарей.