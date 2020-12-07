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07.12.2020 (11:55)

В соединение связи 49-й армии ЮВО поступила новая радиостанция «Артек»

В соединение связи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, поступила новая станция связи Р-166 «Артек».

Радиостанция «Артек», смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350, способна обеспечивать радиосвязь при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно. Станция обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или цифровом режиме по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, в том числе в условиях активного радиоподавления средствами РЭБ.

Военнослужащие уже в ближайшее время приступят к освоению новых станций в ходе полевого выхода. Расчеты отработают ряд радиотренировок в масштабе армии, в ходе которых будет проверена готовность экипажа к выполнению поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи
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