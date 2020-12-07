07.12.2020 (11:25)

Более 1 тыс. морских пехотинцев КФл отработают оборону морского побережья в Дагестане

Батальонная тактическая группа (БТГр) морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) совершила марш на горный полигон Аданак в Дагестане в рамках полевого выхода.

Морские пехотинцы были подняты по тревоге и приступили к выполнению задач, совершив марш-бросок на боевой технике из пункта базирования в район сосредоточения.

Во время выдвижения были отработаны задачи инженерной разведки местности и разминирования маршрута, а также отражения нападений диверсионных групп условного противника на колонны подразделений.

В настоящее время личный состав БТГр приступил к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне морского побережья и действиям в наступлении. Морские пехотинцы развернули командно-наблюдательные пункты (КНП) командиров подразделений. В районе сосредоточения организовано сторожевое охранение, проводится фортификационное оборудование рубежей развёртывания, огневых позиций и КНП.

Одной из основных задач полевого выхода является боевое слаживание отделений, взводов, рот и равных им подразделений с выполнением учебно-боевых стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и бронетранспортеров БТР-82А.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 1 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники. Полевой выход БТГр продлится до конца недели.

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