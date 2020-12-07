07.12.2020 (11:15)

Сформированный в Тюменской области полк на 20% увеличил возможности инженерных войск ЦВО

Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк сформирован в городе Ишим Тюменской области. Его формирование увеличило боевые возможности инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) почти на 20%. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Формирование инженерно-саперного полка в составе 41-й общевойсковой армии ЦВО позволило увеличить возможности инженерных войск ЦВО почти на 20%. Полк будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения», – сказал генерал-полковник А. Лапин.

Полк почти на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка имеются береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ-53501, комплекты оперативного развертывания дорог, буксирно-моторные катера БМК-460 на базе КамАЗ-63501 и др. Всего около 130 единиц инженерной техники.

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