07.12.2020 (11:00)

Гвардейский истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отметил 102-ю годовщину со дня образования

Гвардейский истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отметил 102-ю годовщину со дня образования. Его история начинается с 3-го авиационного отряда, который был сформирован 6 декабря 1918 года на основании приказа наркома Рабоче-крестьянского Красного воздушного военного флота в Москве. На вооружении отряда в то время были иностранные самолеты «Ньюпор», «Сопвич», «Фартри».

В мае 1919 года авиаотряд участвует в боях в составе Восточного фронта против Колчака, выполнял боевые полеты на бомбометание и разведку в составе 25-й дивизии под командованием В. И. Чапаева.

В апреле 1920 года отряд перебазирован в Иркутск, где продолжил бои с армией Колчака.

В апреле 1934 года часть обосновалась на Дальнем Востоке, на аэродроме Угловая, ее личный состав приступил к охране и обороне главной военно-морской базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, защищая город от налетов японской авиации. Благодаря мужеству и отваге военнослужащих части за период Второй мировой войны на Владивосток не упало ни одной бомбы. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 300 военнослужащих полка. Двое лётчиков - гвардии майор Львов С.И. и гвардии подполковник Павлов П.И. удостоены звания Героя Советского Союза. С 1919 по 1945 год 197 военнослужащих полка были награждены орденами и медалями.

26 сентября 1945 года истребительный авиационный полк получает свое нынешнее наименование – 22-й истребительный авиационный полк. За отвагу, проявленную в боях с японскими империалистами, за стойкость и мужество, высокую воинскую дисциплину и героизм личного состава полк получает звание Гвардейского с вручением ему Гвардейского Знамени.

Личный состав части принимал активное участие в Корейской войне.

За большие заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и ВМФ в 1968 году Указом Президиума ВС СССР полк награжден орденом Красного Знамени.

На вооружении части в разные годы находились самолёты различных типов: «Ньюпор», «Сопвич», «Фартри», «Фоккер-Д-XI», И-3, И-5, И-15, И-153, И-16, МиГ-3, Ла-7, Р-63 «Кингкобра», МиГ-15, Миг-17, МиГ-19, Су-9, Як-25М, МиГ-23, Су-27, МиГ-31, Су-30М2, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ.

С 2015 года на вооружение полка поступают многофункциональные истребители Су-35С и модернизированные перехватчики МиГ-31БМ. С этого времени полк является единственным в России, где одновременно эксплуатируется четыре типа истребителей.

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