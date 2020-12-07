07.12.2020 (10:45)

Групповой пилотаж на больших высотах отработали штурмовики Су-25 объединения ВВС и ПВО ВВО

На высотах свыше 2 тысяч метров летчики штурмового авиационного полка Восточного военного округа, базирующегося в Приморском крае, на штурмовиках Су-25 выполнили сложные элементы группового пилотажа.

Целью полетов было совершенствование элементов сложного и группового пилотажа с большими углами наклона, а также боевые развороты.

В ходе летно-тактического учения пилоты выполнили взлет и посадку, маневрирование в составе звеньев и парами.

Помимо этого, на учении отработали выполнение элементов сложного пилотажа для нанесения ударов по наземным целям и действия летчиков при уклонении от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

В учении задействовано порядка 10 штурмовиков Су-25 армии ВВС и ПВО ВВО.

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