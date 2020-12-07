07.12.2020 (10:30)
Новобранцы мотострелкового соединения ВВО в Хабаровском крае выполнили первые стрельбы на полигоне
Свыше 100 новобранцев мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) впервые выполнили задачи по огневой подготовке на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.
Военнослужащие прибыли в соединение месяц назад. Они выполнили упражнение начальных стрельб из танка Т-72Б3, автомата АК-74М, а также гранатометов РПГ-7 и АГС-17 «Пламя».
Молодые солдаты учились вести стрельбу по обозначенным целям из различных положений. Кроме того, с ними проведены тренировки по точности прицеливания, скрытному передвижению к объектам условного противника.
Справочно:
30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий – в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).