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07.12.2020 (10:15)

С разведчиками ВВО в Забайкалье проведены занятия по психологической подготовке с преодолением полосы препятствий

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае с военнослужащими разведывательного подразделения Восточного военного округа (ВВО) проведены занятия по психологической подготовке на специальной полосе с преодолением препятствий.

Современная психологическая полоса препятствий включает в себя комплекс препятствий и учебных мест, расположенных в 3-5 метрах друг от друга и преодолеваемых военнослужащими в едином упражнении.

Для прохождения психологической полосы были подготовлены и оборудованы огненный рубеж, извилистый коридор, проход с дверями, забор, завал, подземный лаз и канава с перекинутым через неё бревном.

Разведчики преодолевали препятствия в сложной обстановке, максимально приближённой к боевой. Наряду со стационарными элементами психологической полосы были применены переносные препятствия: стенка высотой 2 метра, щит с оконным проёмом, набросанные ветки, автомобильные покрышки и пр.

На всей протяжённости полосы на военнослужащих оказывалось психологическое воздействие с применением имитации взрыва гранат, огня, дыма и шумовых эффектов.

Подобные занятия по преодолению психологической полосы развивают у военнослужащих смелость, смекалку, способность экстренно принимать решения, взаимопомощь и умение регулировать психологическое состояние.

После прохождения полосы военные психологи провели психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения для определения их психоэмоционального состояния.

В учении приняло участие свыше 100 военнослужащих разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения , Психологи
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