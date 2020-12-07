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07.12.2020 (09:28)

Военнослужащие ВВО в Бурятии приступили к полевым занятиям по обновленной методике обучения

В рамках нового учебного года военнослужащие мотострелкового и танкового соединений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к полевым занятиям по усовершенствованной системе обучения.

На полигон ВВО «Бурдуны» вышло свыше 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б-3, минометы «Сани», реактивные системы залпового огня «Град», унифицированные машины РХБ разведки РХМ-6 на базе БТР-80, комплексы радиоэлектронной борьбы «Житель», «Борисоглебск-2», бронеавтомобили «Тигр-М», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Занятия проводятся по усовершенствованным методикам программы боевой подготовки, с использованием новых систем управления войсками.

При этом особое внимание уделяется ежедневной командирской подготовке, поскольку именно от умений и навыков командиров всех уровней зависит качество выполнения задач  подразделением, соединением, общевойсковой армией.

Широко применяется  модульная система обучения подразделений, включающая освоение теории в учебных классах, приобретение практических навыков на приказарменной учебной базе и тренажерах,  отработку практических задач на полигонах.

Зимний период обучения стартовал в войсках ВВО 1 декабря, он завершится контрольной проверкой в апреле 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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