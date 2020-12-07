07.12.2020 (09:00)

На официальном сайте Минобороны России открыт раздел, посвященный Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2021»

На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, посвященный VII Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ», который пройдет в период с 22 по 28 августа 2021 года.

Традиционно основная программа форума будет проведена на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» - одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, а также в военных округах и на Северном флоте.

Форум, как и в прошлом году, пройдет одновременно с Армейскими международными играми. Для его подготовки и проведения сформирован организационный комитет, в состав которого вошли руководители и представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий и организаций.

В рамках предстоящего форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы и культурно-художественные мероприятия.

На странице, посвященной мероприятию, размещены обращения руководства Министерства обороны Российской Федерации к гостям и участникам форума.

В разделе уже созданы рубрики, посвященные особенностям седьмого форума, рекордам предыдущего, а также опубликованы информационно-справочные материалы.

Информация будет постоянно дополняться выступлениями руководства военного ведомства и центральных органов военного управления, презентациями и анонсами от участников и организатора форума, как от Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса, так и высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, а также зарубежных партнеров.

Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещено интерактивное приложение, дающее полную информацию о повестке дня и актуальных вопросов военной тематики, обсуждаемых на форуме.

В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, значимых и ярких событий и динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Для освещения событий форума в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег – #Армия2021.



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