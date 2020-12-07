07.12.2020 (08:51)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье подвели итоги повседневной деятельности и подготовки войск в 2020 году

Управление общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), штаб которого дислоцирован в городе Чита, подвело итоги профессиональной деятельности и подготовки войск за период обучения воинских соединений и частей в 2020 году. Мероприятие состоялось в штабе объединения под руководством командующего армией генерал-майора Романа Бердникова.

В период обучения подразделения, воинские части и соединения объединения нарастили боевой потенциал и выучку военнослужащих. Были успешно выполнены задачи по поддержанию и обучению по основным предметам боевой подготовки мотострелковых, танковых, артиллерийских и специальных подразделений. При этом объединение стало лучшим по итогам 2020 года в округе

В прошедшем году увеличилось количество проводимых учений и тренировок, по сравнению с аналогичным периодом обучения 2019 года. Всего военнослужащие объединения провели более 4 тыс. занятий по тактической подготовке, в том числе около 150 учений разного уровня с боевой стрельбой, включая два крупных учения на межвидовом полигоне «Цугол».

Экипажи и номера расчетов танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также артиллерийских систем провели свыше 1,5 тыс. боевых стрельб штатным снарядом, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17. Для подготовки личного состава было использовано свыше 7 миллионов боеприпасов различного калибра.

По итогам года лучшим соединением стало мотострелковое соединение, дислоцированное в городе Борзя Забайкальского края. Также, высоких результатов в 2020 году достигли военнослужащие артиллерийского, зенитно-ракетного соединения, а также специалисты соединения управления.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялось награждение офицеров, достигших высоких показателей в профессионально-должностной деятельности, государственными и ведомственными наградами.

В 2021 году интенсивность практических занятий с боевой стрельбой планируется увеличить на 20%, исходя из среднего показателя расхода боеприпасов для обеспечения высокого уровня боевой подготовки подразделений соединений и воинских частей объединения.

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