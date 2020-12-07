07.12.2020 (07:58)

В столице Приморья торжественно отметили 70-летие Спортивного центра морской и физической подготовки (филиала ЦСКА/Хабаровск)

Во Владивостоке торжественно отметили 70-летие Спортивного центра морской и физической подготовки (г. Владивосток) филиала ЦСКА/Хабаровск. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, собрало в Доме офицеров флота спортсменов, тренеров и ветеранов СЦМиФП (г. Владивосток) филиала ЦСКА/Хабаровск.

Почетными гостями праздника стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, мэр Владивостока Олег Гуменюк, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик, представители командования ТОФ, в частности, помощник командующего - начальник физической подготовки и спорта Тихоокеанского флота полковник Сергей Васильев, представители спортивных федераций и общественных объединений. Из столицы прибыл, чтобы поздравить коллег с праздником, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов, из Хабаровска – начальник филиала ЦСКА/Хабаровск Александр Смиренников.

Со сцены в адрес юбиляров звучали торжественные речи. Поздравляя спортсменов, участники торжественного собрания отметили, что история Спортивного центра морской и физической подготовки, являющегося преемником 41-го спортивного клуба и 54-го яхт-клуба Тихоокеанского флота, насчитывает множество достижений и трофеев как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах. На протяжении семи десятилетий воспитанники центра, защищая его честь на рингах и татами, спортивных площадках и кортах, гребных каналах и морских акваториях, занимают места на пьедестале почета соревнований самого высокого уровня, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В честь юбилея ветераны спорта и те, кто продолжает их традиции сегодня, были удостоены различных наград и поощрений..

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