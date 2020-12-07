Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.12.2020 (07:58)

В столице Приморья торжественно отметили 70-летие Спортивного центра морской и физической подготовки (филиала ЦСКА/Хабаровск)

Во Владивостоке торжественно отметили 70-летие Спортивного центра морской и физической подготовки (г. Владивосток) филиала ЦСКА/Хабаровск. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, собрало в Доме офицеров флота спортсменов, тренеров и ветеранов СЦМиФП (г. Владивосток) филиала ЦСКА/Хабаровск.

Почетными гостями праздника стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик,  мэр Владивостока Олег Гуменюк, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик, представители командования ТОФ, в частности, помощник командующего - начальник физической подготовки и спорта Тихоокеанского флота полковник Сергей Васильев, представители спортивных федераций и общественных объединений. Из столицы прибыл, чтобы поздравить коллег с праздником, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов, из Хабаровска – начальник филиала ЦСКА/Хабаровск Александр Смиренников.

 Со сцены в адрес юбиляров звучали торжественные речи. Поздравляя спортсменов, участники торжественного собрания отметили, что история Спортивного центра морской и физической подготовки, являющегося преемником 41-го спортивного клуба и 54-го яхт-клуба Тихоокеанского флота, насчитывает множество достижений и трофеев как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах. На протяжении семи десятилетий воспитанники центра, защищая его честь на рингах и татами, спортивных площадках и кортах, гребных каналах и морских акваториях, занимают места на пьедестале почета соревнований самого высокого уровня, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
В честь юбилея ветераны спорта и те, кто продолжает их традиции сегодня, были удостоены различных наград и поощрений..

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Интересный интернет-проект ДОСААФ Новосибирской области
В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка, посвященная дню воинской славы России
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
Около ста концертных мероприятий провел Ансамбль песни и пляски ЦВО в 2020 году

Метки:
Торжественные церемонии , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false