Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.12.2020 (07:53)

Десантные катера Тихоокеанского флота за период отсутствия автомобильного сообщения с островам Русский перевезли почти 3 тысячи пассажиров и 110 единиц техники

Десантные катера из состава соединения десантных кораблей ТОФ, которые 5 дней курсировали между Владивостоком и островом Русский, перевезли более 2 тысяч жителей Приморской столицы, а также переправили на остров около 110 единиц техники. Всего на счету экипажей катеров ТОФ более 30 рейсов.

Основная нагрузка пришлась на экипаж десантного катера «Иван Карцов». Он ежедневно выполнял не менее трех переходов на остров Русский, а также доставлял пассажиров на острова Рейнеке и Попова. Всего для перевозки пассажиров и техники привлекалось 3 десантных катера. Один находился в резерве.

Тихоокеанский флот продолжает оказывать помощь жителям Приморской столицы в ликвидации последствий циклона. Сегодня на шести объектах города трудятся почти 300 военнослужащих и 8 единиц специальной техники. Тихоокеанцы очищают тротуары, подъездные пути и пешеходные зоны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в совместном учении в Бенгальском заливе
Расчеты С-400 «Триумф» зенитно-ракетного полка ЦВО провели первые после перевооружения боевые пуски в Астраханской области
На вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступили ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10 МН»
Военнослужащие ВВО осваивают поступившую на вооружение новую навигационную аппаратуру

Метки:
ВВТ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false