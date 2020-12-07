07.12.2020 (07:47)
На Тихоокеанском флоте начата вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции
Госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке получил первую партию вакцины от коронавирусной инфекции.
Сегодня вакцинацию препаратом Гам-КОВИД-Вак прошли первые 100 военнослужащих. В первую очередь прививка сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство.
Планируется, что до конца года процедуру пройдут более 2 тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдалённых постах в островной зоне.
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