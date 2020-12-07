07.12.2020 (07:42)
Новейший минно-тральный корабль для ТОФ «Яков Баляев» вышел в Японское море на завершающий этап заводских ходовых и государственных испытаний
Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 «Яков Баляев» вышел в Японское море на завершающий этап заводских ходовых и государственных испытаний.
В море экипаж совместно с представителями промышленности окончательно подтвердит работоспособность систем и механизмов тральщика, проведет испытания корабельного оружия.
Планируется, что 26 декабря тральщик официально войдёт в состав Тихоокеанского флота.
Тральщик «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.
Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.
Водоизмещение - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.