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06.12.2020 (15:40)

Новобранцы приняли военную присягу в общевойсковом объединении ВВО в Приморье

К Военной присяге были приведены свыше новобранцы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае. Они были призваны в ряды Вооруженных сил в рамках осенней призывной кампании.

Торжественное принятие военной присяги молодым пополнением началось с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. С принятием присяги молодых солдат поздравили командиры бригад и полков. По традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских организаций. Также, на церемонии представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.

Военная присяга проходила с соблюдением противоэпидемических мер, с обязательным использованием индивидуальных медицинских средств защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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