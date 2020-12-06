06.12.2020 (15:40)
Новобранцы приняли военную присягу в общевойсковом объединении ВВО в Приморье
К Военной присяге были приведены свыше новобранцы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае. Они были призваны в ряды Вооруженных сил в рамках осенней призывной кампании.
Торжественное принятие военной присяги молодым пополнением началось с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. С принятием присяги молодых солдат поздравили командиры бригад и полков. По традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских организаций. Также, на церемонии представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.
Военная присяга проходила с соблюдением противоэпидемических мер, с обязательным использованием индивидуальных медицинских средств защиты.