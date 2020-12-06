06.12.2020 (14:56)

В Бурятии в соединениях и воинских частях ВВО проведен единый день правовых знаний

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен Единый день правовых знаний.

В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья.

В качестве экспертов по данным вопросам выступили приглашенные сотрудники военной юстиции, которые также дали разъяснения, о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.

В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.

Проведение единого дня правовых знаний направлено на повышение правовой грамотности военнослужащих, а также разъяснение им отдельных вопросов законодательства РФ, определяющих порядок и правила прохождения военной службы для всех категорий военнослужащих.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице