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06.12.2020 (14:53)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов

В армейском корпусе Восточного военного округа состоялась тренировка расчётов пожарной команды Сахалинского гарнизона.

По легенде тренировки произошло возгорание левого крыла здания штаба армейского корпуса. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, которые в течении нескольких минут прибыли на место происшествия.

В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины повышенной проходимости КАМАЗ-43118 АЦ 6,0-40.

В ходе проведения тренировки были отработаны совместные действия личного состава суточного наряда и расчётов гарнизонной пожарной команды при  тушении военных объектов.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

К локализации условного очага возгорания было привлечено две единицы специальной техники, 12 человек входящих в состав пожарных расчётов
и личный состав суточного наряда штаба армейского корпуса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения
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