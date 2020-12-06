06.12.2020 (14:51)

Юнармейцы Хабаровска почтили память героев минувших войн

Память героев минувших войн и локальных конфликтов, сражавшихся за свободу и независимость страны, почтили юнармейцы Хабаровска.

Торжественное мероприятие было приурочено Памятной дате России-Дню Неизвестного солдата.

Юноши и девушки всероссийского патриотического движения «Юнармия» отдали почести воинам разных эпох и возложили венок к Вечному огню на площади Славы краевой столицы.

Справочно: День Неизвестного солдата — памятная дата России, отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Эта дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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