06.12.2020 (14:51)
Юнармейцы Хабаровска почтили память героев минувших войн
Память героев минувших войн и локальных конфликтов, сражавшихся за свободу и независимость страны, почтили юнармейцы Хабаровска.
Торжественное мероприятие было приурочено Памятной дате России-Дню Неизвестного солдата.
Юноши и девушки всероссийского патриотического движения «Юнармия» отдали почести воинам разных эпох и возложили венок к Вечному огню на площади Славы краевой столицы.
Справочно: День Неизвестного солдата — памятная дата России, отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
Эта дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.