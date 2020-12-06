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06.12.2020 (14:49)

В воинских частях ВВО в Забайкалье прошли соревнования по физической подготовке

В воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО) прошли соревнования по физической подготовке в подразделениях. Участниками соревнований стали военнослужащие всех категорий.

В ходе соревнований военнослужащие учувствовали в таких спортивных дисциплинах как: бег на 100 м, 1км, подтягивании на перекладине, перетягивание каната. Все мероприятия проводились с присутствием медицинской службы.

Спортивные соревнования и занятия по физической подготовке проводятся систематически для сплочения воинских коллективов, поддержания морально-психологического состояния военнослужащих, а также закаливания и укрепления здоровья.

Мероприятия прошли в условиях соблюдения мер профилактики вирусных инфекций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Соревнования
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