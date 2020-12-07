07.12.2020 (00:01)

Михайловская военная артиллерийская академия отмечает 200-летний юбилей

За два века существования академия подготовила более 90 тысяч высококвалифицированных специалистов для Вооружённых Сил России,

а также более чем сорока армий иностранных государств. Из стен академии вышли 282 кавалера ордена Святого Георгия, 91 Герой Советского Союза, шесть Героев России, девять Героев Социалистического Труда.

Академия является сегодня единственной образовательной организацией высшего образования в Российской Федерации, осуществляющей подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии.

Михайловская военная артиллерийская академия – правопреемник Артиллерийского училища, а также Артиллерийской академии, созданной на базе его офицерских классов. Точкой отсчёта начала пути считается 7 декабря 1820 года – день основания училища.

Главная задача академии изначально и на протяжении всей её истории – кадровое обеспечение деятельности артиллерии как рода войск.

С момента своего основания академия всегда занимала передовые позиции соответствия учебно-материальной базы требованиям образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных кадров. Учебно-воспитательный процесс в академии реализуется по принципу опережающего обучения, одним из важнейших факторов считается обеспеченность академии современным вооружением и военной техникой, а также учебно-тренировочными средствами.

К своему юбилею академия подошла, имея достойную современную учебно-материальную базу, размещённую в четырёх военных городках в Санкт-Петербурге

и в Луге Ленинградской области.

Практические навыки в соответствии с должностным предназначением

все категории обучающихся отрабатывают на полевой базе в Луге Ленинградской области. Теоретическая подготовка и отработка первичных практических навыков осуществляется в специализированных учебных аудиториях, оснащённых учебно-тренировочными средствами и учебно-лабораторным оборудованием, военных городков академии.

Наличие новых учебно-тренировочных средств, сочетание мастерства профессорско-преподавательского состава и развитая учебно-материальная база позволяют обеспечить достойное качество подготовки высококвалифицированных специалистов.

Военная образовательная организация, решает задачи подготовки высококвалифицированных кадров по 62 специальностям и специализациям высшего и среднего профессионального образования, магистратуры, адъюнктуры, программам дополнительного профессионального образования.

В деятельности академии применяются инновационные образовательные технологии и традиции отечественной высшей военной школы и ракетно-артиллерийского образования. Высокий уровень обучения по основным образовательным программам обеспечен профессионализмом профессорско-преподавательского состава. Сегодня в академии трудятся 47 докторов наук, более 300 кандидатов наук, имеют ученые звания профессора 46 человек, доцента – 146 человек, многие имеют боевой опыт.

В структуре академии восемь факультетов для подготовки курсантов, учебный курс (командный) для подготовки слушателей, отделение (средней профессиональной подготовки) для подготовки прапорщиков, адъюнктура и докторантура для подготовки научных кадров высшей квалификации, факультет переподготовки и повышения квалификации. Образовательную деятельность осуществляют 14 кафедр, научную – научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии.

Академия реализует образовательные программы среднего профессионального, высшего образования (специалитет, магистратура, адъюнктура), а также программы дополнительного профессионального образования, обеспечивающие непрерывную подготовку специалистов на протяжении всего периода прохождения офицером военной службы. Подготовка слушателей-магистров осуществляется по военной специальности «Управление воинскими частями и соединениями ракетных войск и артиллерии».

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