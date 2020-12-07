07.12.2020 (00:00)

День инженерно-авиационной службы

Сегодня исполняется 104 года инженерно-авиационной службе (ИАС) командования военно-воздушных сил ВКС.

Основная задача ИАС — поддержание самолетов и вертолетов ВКС в исправном, готовом к применению состоянии. Это достигается путем повседневной плановой работы большого количества инженеров, техников и механиков.

Помимо задач по подготовке и обслуживанию авиационной техники на аэродромах офицеры ИАС принимают непосредственное участие во всех этапах жизненного цикла летательного аппарата, начиная от задания требований на научно-исследовательскую работу, заканчивая утилизацией старых образцов авиационной техники.

В настоящий момент в состав специалистов ИАС входят как наземный персонал (специалисты технической эксплуатации планера самолета/вертолета и его систем, авиационных двигателей, авиационного оборудования, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения), так и члены летных экипажей (бортинженеры, бортовые техники, радисты, инженеры по десантно-транспортному оборудованию).

Подготовка офицеров ИАС проводится в Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Воронеже.

Справочно:

С 7 декабря 1916 года идет отсчет деятельности управления технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения ВВС. В составе первых авиаподразделений Российской империи были предусмотрены должности мотористов, которые осуществляли техническое обеспечение полётов.

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