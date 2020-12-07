07.12.2020 (02:00)

Военнослужащие Астраханского Центра ВКС поздравили ветерана с днем рождения

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил поздравили ветерана-летчика генерал-майора Владимира Глебова с 77-летием.

В поздравлении также приняли участие юнармейцы отряда «Взлёт» средней общеобразовательной школы №1 города Астрахани.

Участники акции организовали творческое выступление с поздравительными стихотворениями и музыкальными номерами, вручив имениннику призы, сделанные своими руками.

Во время торжественной встречи Владимир Петрович рассказал гостям историю своего жизненного пути, пути становления военного лётчика.

Глебов Владимир Петрович за время летной карьеры освоил 6 типов самолетов, проходил службу во множестве гарнизонах страны. Закончил военную службу командующим 12 корпуса противовоздушной обороны в г. Ржев.

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