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07.12.2020 (05:00)

Военная академия РВСН имени Петра Великого первой среди вузов России приступила к подготовке специалистов по робототехнике военного и специального назначения

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров  по принципиально новому направлению учеными вуза разработан  Федеральный государственный  образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В интересах факультета оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах.

При обучении курсантов управлению и эксплуатации робототехническими комплексами с присвоением выпускнику квалификации «инженер» будет учитываться  широкие возможности  перспективных робототехнических систем и передовых разработок в данной сфере. 

Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) и интеллектуальных систем вооружения РВСН.

Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы.

По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Военная академия
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